Лучшему Джеймсу Бонду исполнилось 90 лет

25 августа исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого шотландского актера Шона Коннери - первого и семикратного исполнителя роли суперагента Джеймса Бонда в блокбастерах Гарри Зальцмана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, за более чем 60 лет в кино он снялся примерно в 100 фильмах и сериалах. Помимо "Бондианы", была принесшая ему премии "Оскар" и "Золотой глобус" роль полицейского Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые". Он играл в картинах "Красная палатка" (Амундсен), "Убийство в "Восточном экспрессе"" (полковник Арбэтнот), "Горец" (Рамирес), "Имя розы" (Уильям Баскервильский), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (профессор Генри Джонс), "Робин Гуд: Принц воров" (Ричард I Львиное Сердце), "Скала" (капитан Джон Патрик Мэйсон) и мн.др.

Был дважды женат. У него есть единственный сын, тоже актер. Последние лет десять Шон почти не появляется на публике. Ныне с супругой проживает на Багамских островах.

Неоднократно признавался "лучшим Джеймсом Бондом в истории". В последний раз - по опросу RadioTimes.com в августе 2020 года.