Испанский актер Антонио Бандерас вылечился от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в Facebook.

"После 21 дня дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел", - написал Бандерас.

Актер рассказал, что думает о тех, кто не смог вылечиться, и тех, кому было хуже, чем ему.

10 августа, в день своего 60-летия, Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом.