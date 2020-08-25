https://news.day.az/showbiz/1265286.html Антонио Бандерас вылечился от коронавируса
Антонио Бандерас вылечился от коронавируса
Испанский актер Антонио Бандерас вылечился от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в Facebook.
"После 21 дня дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел", - написал Бандерас.
Актер рассказал, что думает о тех, кто не смог вылечиться, и тех, кому было хуже, чем ему.
10 августа, в день своего 60-летия, Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом.
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