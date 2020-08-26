Дженнифер Лопес анонсировала запуск собственного бренда косметики

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес, которая купила дом за 40 миллионов долларов со своим женихом, планирует запуск собственного косметического бренда. Об этом знаменитость сообщила поклонникам в своем Instagram, опубликовав свое фото с эффектным макияжем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, целое лето знаменитость интриговала фолловеров своим "сверхсекретным" проектом и серией гламурных фото. И наконец, Дженнифер Лопес почти открыто заявила о запуске своего бренда под названием J.Lo Beauty.

Певица позировала на открытой террасе своего дома во время заката солнца. Для стильного макияжа знаменитость использовала тени для век медного оттенка, хайлайтер, бронзер и нюдовый блеск для губ.

"Сияние солнечного заката...#JLoBeauty скоро появится", - написала Джей Ло.

Подробностей о линейке бренда J.Lo Beauty пока нет, но, вероятно, в ассортименте будет и декоративная косметика, и уходовые средства. Стоит отметить, что для Джей Ло это не дебют в индустрии красоты. Знаменитость уже выпускает парфюм под своим именем, а несколько лет назад совместно с Inglot Cosmetics и визажистом Скоттом Барнсом выпустила коллекцию средств для макияжа.