https://news.day.az/showbiz/1265781.html Дима Билан госпитализирован
Дима Билан госпитализирован
Поп-исполнитель Дима Билан рассказал поклонникам, что сейчас находится в больнице.
Он отметил, что за последнюю неделю дал несколько концертов с высокой температурой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Он был госпитализирован с пневмонией, несколько анализов на коронавирус у Билана оказались отрицательными.
"Не COVID-19, слава богу!" - сообщил в прямом эфире Билан в Instagram.
По мнению Билана, он простудился, когда покатался на катере в Ялте.
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