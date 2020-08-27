Дима Билан госпитализирован

Поп-исполнитель Дима Билан рассказал поклонникам, что сейчас находится в больнице.

Он отметил, что за последнюю неделю дал несколько концертов с высокой температурой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Он был госпитализирован с пневмонией, несколько анализов на коронавирус у Билана оказались отрицательными.

"Не COVID-19, слава богу!" - сообщил в прямом эфире Билан в Instagram.

По мнению Билана, он простудился, когда покатался на катере в Ялте.