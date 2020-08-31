Алеся Кафельникова оголила грудь в новой фотосессии

Супермодель Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде для новой фотосессии. Кадры опубликованы на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

На размещенном в социальной сети снимке знаменитость запечатлена в черной куртке на голое тело, а также в кожаных бермудах с завышенной талией. "Снова проснулась чертовски сексуальной, мне очень неловко", - написала в подписи к публикации Алеся.

Пост манекенщицы набрал почти 20 тысяч отметок "Нравится". В комментариях к публикации фанаты восхитились новым образом манекенщицы.