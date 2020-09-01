Фестиваль Burning man начался в формате виртуальной реальности

Фестиваль Burning man начался сегодня в формате виртуальной реальности - впервые за всю его историю, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru.

Его темой в этом году стала "Мультивселенная" - астрономическая теория непознаваемого количества вселенных за пределами нашей собственной.

Burning man - один из самых известных арт-фестивалей в мире, на который съезжаются люди из разных точек планеты. Обычно он проходит в пустыне Блэк-рок в Неваде в течение восьми дней - и этот год не стал исключением. Разница только в том, что пройдет он в формате виртуальной реальности из-за пандемии коронавируса.

Ким Кук, директор творческих инициатив проекта Burning Man, называет фестиваль этого года "грандиозным экспериментом". Он считает, что Burning man 2020 может стать неожиданной возможностью расширить границы творчества с помощью виртуальных технологий. Дизайнеры создали Мультивселенную на десяти разных платформах, "каждая из которых показывает свою версию как интерактивность выглядит в цифровом пространстве.

В этом году каждый может исполнить свою мечту попасть на Burning man - большая часть развлечений на фестивале абсолютно бесплатные, хотя и есть платные и работающие за счет пожертвований платформы. Для участия потребуется создать профиль на сайте фестиваля.