Эд Ширан впервые стал отцом

Поп-исполнитель Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн впервые стали родителями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Эд Ширан сообщил у себя в Instagram, опубликовав фото носочков новорожденной. Девочку назвали Лира Антарктика Сиборн Ширан. "Мы в нее совершенно влюблены. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно, мы на седьмом небе от счастья", - написал музыкант.

О том, что Ширан станет отцом, стало известно несколько недель назад.