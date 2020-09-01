Ефремов назвал фейковым видеоролик, где видно, что его выводят с места водителя после ДТП

Актер Михаил Ефремов назвал фейковым видеоролик, на котором изображено, как его выводят с водительского места машины сразу после ДТП на Садовом кольце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский", - сказал Ефремов.

Ранее свидетель Светлана Набокина заявила, что сняла видео на телефон сразу после автоаварии. На нем видно, как Ефремова выводят из машины сразу после автоаварии. Адвокат потерпевших Александр Добровинский ходатайствовал о приобщении этого видеоролика к материалам дела. На это резко отреагировал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. "Это самый примитивный способ, сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство. Я думал, уже новый век и даже фейковые доказательства надо представлять по-новому. Но коллега вот так делает", - сказал Пашаев.

Судья Пресненского суда Елена Абрамова решила приобщить к материалам дела о ДТП видеоролик, сделанный свидетельницей Светланой Набокиной, где видно как Михаила Ефремова выводят с водительского места его джипа после ДТП, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил приобщить видеоролик к материалам дела и просмотреть его в зале заседания", - сказала судья. Против этого возражали Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев. В ходе просмотра свидетельница узнала Ефремова. "Вот тот самый характерный жест артиста, по которому я его узнала", - подчеркнула Набокина.

Ранее она рассказала, что у нее есть видеозапись, на которой запечатлен момент, когда очевидцы аварии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля. На записи видно, что никто из автомобиля больше не вышел.