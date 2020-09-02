Ушел из жизни актер сериала «Воронины»

1 сентября не стало народного артиста РФ Бориса Клюева.

Неутешительную новость поклонникам актера сообщили в Малом театре, в котором Клюев трудился с далекого 1969 года.

Впервые о болезни Клюева стало известно еще в январе текущего года. В программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым артист подмечал, что готов к любому финалу, но сдаваться не намерен.

"Знаете, я всегда был физически сильным: до 65 лет поднимал штангу, играл в футбол, большой теннис...А потом почувствовал резкую боль в легком", - вспоминал он.

Во вторник звезды сериала "Воронины" не стало.

"Борис Клюев умер. Он был тяжело болен", - проинформировала директор театра Тамара Михайлова ТАСС.

Место и время похорон пока неизвестно. В культурном учреждении пообещали озвучить эту информацию позже.

Борис Клюев- советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, профессор, народный артист России, один из ведущих актеров Малого театра, художественный руководитель двух курсов ВТУ (института) им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой мастерства актера. Член Правления Гильдии актеров кино России.