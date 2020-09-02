В Венеции начинается 77-й международный кинофестиваль в условиях пандемии

77-й Венецианский кинофестиваль открывается в среду торжественной церемонией, в ходе которой будет вручен почетный "Золотой лев Святого Марка" за вклад в кинематограф - в этом году награду получит британская актриса Тильда Суинтон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в рамках фестиваля она проведет мастер-класс, а также представит экранизацию испанца Педро Альмодовара пьесы Жана Кокто "Человеческий голос" (The Human Voice), в которой сыграла главную роль. Показ состоится вне конкурса.

Дирекция Биеннале, в систему которой входит старейший в мире киносмотр, пошла ва-банк и с самого начала решила не переводить событие, как сделали многие другие форумы, в формат онлайн. За свою почти 90-летнюю историю Венецианский фестиваль, учрежденный в 1932 году во времена правления Бенито Муссолини, не проводился всего несколько раз из-за разных исторических перипетий. Пандемия коронавируса не стала помехой, хотя внесла определенные поправки.

Программа фестиваля

В официальную программу были внесены минимальные изменения. Так, секцию "Венецианская классика", в которой представлены отреставрированные шедевры мирового кино, перенесли по срокам и в другой город - Болонью, которая известна своей исторической синематекой. А в формат онлайн перенесли только конкурс экспериментального кино VR.

В официальную программу включены более 60 картин из 50 стран, в том числе новая работа Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", которая поборется за главные награды. Для признанного российского мастера это уже четвертое по счету участие в Венецианском кинофестивале, если не считать показ его дипломной работы "Мальчик и голубь" в 1962 году именно в Венеции. И еще ни разу Кончаловский не уезжал с фестиваля без приза.

В Венеции любят "своих" режиссеров. Так, в этом году возвращается израильский режиссер Амос Гитай, который в своих фильмах повествует о тяготах родной земли, а также документалист Джанфранко Рози, обладатель уже одного "Золотого льва Святого Марка". На этот раз он снял фильм о жизни в Сирии, охваченной затяжным конфликтом.

Но главная особенность конкурса этого года - заметное женское участие. Из 18 картин, которые поборются за главные призы, восемь сделаны женщинами-режиссерами. Среди них работающая в США китаянка Хлоя Чжао, которая сняла полудокументальную ленту с Фрэнсис Макдорманд, француженка Николь Гарсия, немка Юлия фон Хайнц, итальянка Сузанна Никкьярелли, Чайтанья Тамхане из Индии, работающая в США норвежка Мона Фастволд, а также известная итальянская театральная постановщица Эмма Данте.

Вне конкурса в числе прочих фильмов покажут документальную ленту о прославившейся на весь мир шведской активистке Грете Тунберг, новое кинорасследование американца Алекса Гибни, британскую картину с Хелен Миррен, документальную работу живущего в Риме Абеля Феррары с его другом Уиллемом Дефо, а также последний фильм режиссера, сценариста и продюсера из Гонконга Энн Хуэй. Она удостоена второго почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф.

Впервые за 11 лет, как отметил художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера, смотр открывается итальянской картиной - фильмом "Узы" (Lacci) режиссера Даниэле Лукетти. Примечательно, что завершится он премьерой картины еще одного итальянца Стефано Мордини "Отпусти меня" (Lasciami andare), в котором снялись звезды итальянского экрана - Стефано Аккорси и Валерия Голино. Оба фильма пройдут вне конкурса.

Проезд по справке

Число аккредитованных журналистов и представителей киноиндустрии в этом году меньше обычного. Представители многих стран в условиях прерванного или ограниченного транспортного сообщения просто не смогли добраться до Венеции. Тем не менее дирекция фестиваля не стала накладывать ограничения и объявила, что граждане не входящих в зону Шенгена стран, с которыми у Италии не восстановлено свободное сообщение, должны предоставить отрицательный результат на коронавирус. Затем в Венеции тест должен быть повторен (за счет фестиваля). На все просмотры, а также на пресс-конференции, которые планируется проводить очно с участием режиссеров, необходимо записываться заранее. Билеты можно также приобрести только онлайн.

Число мест во всех залах сокращено ровно вдвое, чтобы обеспечить безопасную дистанцию между зрителями. В связи с этим была возведена еще одна дополнительная площадка на острове Лидо, где традиционно проходит фестиваль, а также организованы параллельные просмотры в самой Венеции, в том числе на площадке Биеннале в Джардини, простаивающей впустую после отмены Архитектурной биеннале. Остальные меры, направленные на предупреждение распространения коронавируса, такие же, как везде: измерение температуры тела на входе в залы, обязательное ношение защитных масок, повсеместно установлены баллончики для дезинфекции рук.

Красная ковровая дорожка за заграждением

На Лидо почти все готово к началу смотра. И внешне никаких изменений, связанных с пандемией, не заметно: те же барьеры для предотвращения несанкционированного проезда грузовиков, множество велосипедов, на которых в основном передвигаются по острову, открыты и все точки общепита и бары. Единственное, что бросается в глаза, - заграждения перед Дворцом кино, где обычно по красной ковровой дорожке проходят гости фестиваля. Как корреспонденту ТАСС пояснили в пресс-службе смотра, в этом году "по соображениям безопасности красная ковровая дорожка не будет доступна для публики". Именно поэтому Венецианская биеннале достигла соглашения о том, что церемония открытия фестиваля будет демонстрироваться в ряде кинотеатров по стране, а также в прямом эфире по телевидению.

На церемонии открытия по красной ковровой дорожке должны пройти австралийская актриса Кейт Бланшетт, возглавляющая международное жюри основного конкурса, а также ее американский коллега по цеху Мэтт Диллон, который заменил в последний момент выбывшего "из-за неожиданно возникших сложностей" румынского режиссера Кристи Пую. На церемонию открытия также приглашены художественные руководители основных европейских фестивалей, включая Берлинский, Каннский, фестивалей в Локарно, Карловых Варах, Сан-Себастьяне и Роттердаме, а также Лондонского фестиваля. Все эти смотры не смогли пройти в этом году в обычном формате. Как ожидается, будет оглашен совместный документ о ценности и роли мирового кино, которое нуждается в поддержке.

Под знаком пандемии и Морриконе

За день до открытия венецианской публике показали документальную картину "Молекулы" (Molecole), в которой их город, воспетый художниками, поэтами и писателями, вдохновляющий кинематографистов, запечатлен в период карантина и самоизоляции, введенных из-за пандемии этой весной. А на церемонии открытия в исполнении небольшого камерного оркестра прозвучит музыка недавно ушедшего из жизни композитора Эннио Морриконе. Дирижировать будет его сын Андреа. Морриконе, автор нескольких сотен звуковых дорожек к фильмам, в 1995 году был награжден "Золотым львом" за вклад в кинематограф.