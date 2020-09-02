20 ролей Бориса Клюева

В возрасте 76 лет скончался советский и российский актер театра и кино Борис Клюев, об этом сообщается на сайте Малого театра, в котором артист служил с 1969 года. В 2018 году стало известно о том, что у артиста обнаружен рак легких.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Борис Клюев родился в 1944 году в Москве, поступил в Театральное училище имени Щепкина, после чего ушел в армию. Там он снялся в массовке для фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука, а также занимался самодеятельностью. После армии Клюев вернулся к учебе, начал подрабатывать в массовках спектаклей Малого театра, а после окончания училища был приглашен туда на службу. Всего его счету более 70 ролей в Малом театре.

Была плодотворна и кинокарьера артиста - впервые он появился на экране в конце 1960-х, а всего за его плечами больше сотни ролей. Зрители помнят его графа Рошфора в "Трех мушкетерах", Майкрофта Холмса в "Шерлоке Холмсе" и шпиона Трианона в телефильме "ТАСС уполномочен заявить...". Также он известен как Николай Петрович из относительно современного сериала "Воронины".

20 ролей из обширного послужного списка покойного артиста - в фотогалерее.