https://news.day.az/showbiz/1267496.html Netflix станет полностью доступен на русском языке
Netflix станет полностью доступен на русском языке
Стриминговый сервис Netflix станет полностью доступен на русском языке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az.
Холдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) подтвердил партнерство с Netflix в России и стал оператором сервиса на территории страны. "Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса", - сказала гендиректор НМГ Ольга Паскина.
Netflix стал доступен в России пять лет назад, сейчас он локализован для 30 языков. Официальной даты запуска русскоязычной версии пока нет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре