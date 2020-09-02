Стриминговый сервис Netflix станет полностью доступен на русском языке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az.

Холдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) подтвердил партнерство с Netflix в России и стал оператором сервиса на территории страны. "Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса", - сказала гендиректор НМГ Ольга Паскина.

Netflix стал доступен в России пять лет назад, сейчас он локализован для 30 языков. Официальной даты запуска русскоязычной версии пока нет.