В Италии стартовал 77-й Венецианский кинофестиваль

На итальянском острове Лидо стартовал 77-й Венецианский кинофестиваль - первое событие подобного масштаба с начала пандемии. Пригласить звезд и любителей седьмого искусства ранее не решились Канны. Организаторы же Мостры даже не стали переводить фестиваль в онлайн-формат, за исключением конкурса экспериментального кино.

Правда, и здесь не обошлось без дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса: к красной дорожке зрителей не подпустили, места в залах сократили, а ношение масок сделали обязательным повсеместно, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы хотели подать своего рода сигнал, внушить людям оптимизм, приободрить их, а заодно и проявить солидарность с миром кино: с режиссерами, продюсерами, всеми, кто работает в данной сфере. Еще мы надеялись, что нас услышат владельцы кинотеатров: систему надо перезапустить. Нового карантина, изоляции, подобной той, что мы пережили в последние месяцы, она просто не выдержит. Мы обязаны вернуть доверие публики", - считает художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера.

"Символом борьбы с коронавирусом и обязательного соблюдения социальной дистанции стала вот эта стена. Именно из-за нее зрители не могут в полной мере насладиться кино. Местные жители сравнивают нынешний фестиваль с фестивалями прошлых лет: разница на лицо, говорят они", - передает из Венеции Джорджия Орланди, корреспондент Euronews.

"Такой упадок! Лучше бы они вообще все перенесли в какое-нибудь другое место. Они просто смеются над нами и теми, кто ехал сюда со всего мира, чтобы взглянуть на актеров, а в итоге уперся в эту стену", - говорит жительница города.

Не только почувствовать разницу, но и принять ее гостям Венеции предложили авторы документальной ленты "Молекулы", показанной за день до открытия кинофестиваля. История опустевшего Города на воде передает переживания всей Италии в эпоху COVID-19.

"Я хотел исследовать вопрос неизбежной ограниченности нашей жизни. Пандемия заставила нас это заметить. Чему она нас учит? Наверное, принятию неизбежного, своей уязвимости без борьбы", - говорит режиссер Андреа Сегре.

В официальную программу включены более 60 картин из 50 стран, в том числе новая работа Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". Впервые за последние десять лет фильмом открытия стала итальянская лента - "Шнурки" Даниэле Лукетти.