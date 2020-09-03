Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл официально начали свою новую голливудскую карьеру в среду, подписав контракт с Netflix на производство фильмов и сериалов для стримингового гиганта.

Как передает Day.Az со ссылкой на elle.ru, у пары, которая в этом году покинула британскую королевскую семью и переехала в Калифорнию, уже есть несколько проектов в разработке, хотя бывшая звезда сериалов Меган не планирует возвращаться к актерской карьере.

"Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует, но также дает надежду, - говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских в интервью AFP. - Нас, как молодых родителей, волнует создание вдохновляющего контента для всей семьи".

Документальный сериал о природе и анимационный сериал про известных женщин - первые проекты пары. Финансовые условия сделки не разглашаются, но сообщается, что она рассчитана на несколько лет и эксклюзивна для Netflix.

О продюссерских амбициях этой пары в Голливуде уже давно ходили слухи, а в последние недели появились сообщения о встречах с Disney, Apple и NBCUniversal.

Гарри также недавно принял участие в документальном фильме о Паралимпиаде, а Меган озвучила документальный фильм о дикой природе для Disney. Конкретные детали других проектов пока не разглашаются, но ожидается, что пара будет выпускать сценарии сериалов и художественных фильмов, а также детские программы.