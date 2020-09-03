Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в суде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ефремов выступил до начала прений сторон. "У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", - сказал он судье.

Артист проходит по делу о ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.