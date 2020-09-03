Создатели «Игры престолов» готовят новый проект для Netflix

Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс реализуют новый проект для Netflix на основе китайской фантастической трилогии "Задача трех тел", автором которой является Лю Цысинь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Fox News.

Произведение повествует о первой встрече людей с инопланетной цивилизацией. Бениофф и Уайсс посчитали книгу самой амбициозной научной фантастикой, которую им приходилось читать.

В "Задаче трех тел" рассказывается о маленькой голубой планете и дальних уголках Вселенной.

"Нам не терпится провести следующие несколько лет жизни, адаптируя эту историю для экрана", - заявили создатели "Игры престолов".

Цысин также будет следить за созданием сериала как консультант.