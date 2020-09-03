https://news.day.az/showbiz/1267673.html Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы
Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы
Прокурор запросил для актера Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам обвинителя, без изоляции от общества у актера нет шансов на исправление.
Ранее прокурор заявляла о доказанной вине Михаила Ефремова в смертельном ДТП на Садовом кольце. Как отметила гособвинитель, вину актера подтверждают видеоматериалы, данные экспертиз, показания свидетелей и ряд других доказательств.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.
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