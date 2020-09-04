Кадры открытия 77-го Венецианского кинофестиваля

В Венеции стартовал 77-й международный кинофестиваль, который не стали отменять или переносить, несмотря на пандемию.

Дирекция фестиваля сообщила, что он пройдет более скромно, чем обычно и с соблюдением всех норм безопасности. Жюри основного конкурса в этом году возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Фильмом открытия станет фильм "Фамильный узел" итальянского режиссера Даниэле Лукетти.

В официальную программу кинофестиваля включено более 60 картин из 50 стран, в том числе работа азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "In Between Dying".

За главную награду Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва" помимо Х.Байдарова будут бороться еще 17 режиссеров. Конкурентами азербайджанского режиссера являются Андрей Кончаловский с исторической драмой "Дорогие друзья", француженка Николь Гарсия с картиной "Lovers", мексиканский автор Мишель Франко с антиутопией "Nuevo Orden" и т.д.

Отметим, что картина Х.Байдарова стала первым азербайджанским фильмом, включенным в основную программу Венецианского кинофестиваля.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры открытия фестиваля.