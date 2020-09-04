Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола закончил работу над новой версией своего фильма "Крестный отец 3", передает Day.Az со ссылкой на Медузу.
Коппола изменил начало и концовку фильма, а также перемонтировал некоторые сцены, отреставрировал видео и звук.
Новая версия фильма получит другое название - ""Крестный отец" Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".
Студия Paramount выпустит новую версию "Крестного отца 3" в ограниченный прокат в декабре - к 30-летней годовщине выхода первого фильма. Позднее картина также выйдет на стриминговых платформах и DVD.
Фильм "Крестный отец 3" считается самой слабой частью кинотрилогии "Крестный отец", снятой Фрэнсисом Фордом Копполой. В частности, критике подверглась актерская игра дочери режиссера Софии Копполы.
Первые два фильма кинотрилогии, вышедшие в 1972 и 1974 годах, получили в общей сложности девять "Оскаров". "Крестный отец 3" получил две антипремии "Золотая малина" за игру Софии Копполы.
Ранее Фрэнсис Форд Коппола дважды перемонтировал свой другой известный фильм "Апокалипсис сегодня".
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