AISEL представила новый музыкальный проект

AISEL презентовала студийную версию песни "Sevgi gəfəsi", демоверсия которой ранее полюбилась слушателям в социальных сетях.

В отличие от большинства азербайджанских исполнителей и музыкантов, приостановивших творческую деятельность на период карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса, AISEL четвертый месяц подряд радует слушателей музыкальными новинками.

Именно в период карантина она стала выпускать авторские песни на азербайджанском языке, которые пришлись по душе ее слушателям и расширили аудиторию исполнительницы.

Певица, являющаяся автором музыки и слов всех своих песен, изначально запускала отрывки песен в социальные сети и по реакции пользователей делала ставку на наиболее выигрышный трек, который затем выпускала в полной версии. Так же было сделано с ее новой песней "Sevgi gəfəsi" (Клетка любви), которая 2 сентября была презентована на официальном YouTube канале AISEL.

"Временно завершив серию лирических песен, хотела бы представить публике очень необычный по стилистике проект под названием "Sevgi gəfəsi". Мне нравится то, что нам вместе с саунд продюсером Эмином Каримом (STKHA) получается создавать действительно качественную музыку, совмещающую в себе элементы азербайджанских национальных мотивов и современного дыхания", - рассказывает AISEL.

"Sevgi gəfəsi" написана AISEL в музыкальном жанре электропоп, и, по словам автора, было принято решение обогатить звучание с помощью национального инструмента - на сей раз этим инструментом стала кеманча, которая очень чутко передает атмосферу красивой любовной драмы, в композиции также использованы этнические напевы.

В записи песни принял участи кяманчист Тогрул Оруджев - образ AISEL для обложки нового сингла создан топовым азербайджанским визажистом-имиджмейкером Рухой.