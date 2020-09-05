Объявлена дата выхода в прокат новой версии "Крестного отца 3"

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола получил согласие киностудии Paramount Pictures на внесение изменений в заключительную часть трилогии "Крестный отец". Новая версия "Крестного отца 3" (1990) выйдет в прокат в декабре текущего года и увенчает 30-летие со дня выхода картины на широкий экран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Название ленты изменится на "Кода "Крестного отца" Марио Пьюзо: Смерть Майкла Корлеоне", сообщил Коппола. "Марио и я предпочитали именно этот заголовок для того, что в итоге стало "Крестным отцом 3". Для версии финальной части я придумал новое начало и новое завершение, переставив некоторые сцены, кадры и музыкальные фрагменты. Вкупе с этими изменениями и вставками, восстановленными кадрами и звуком, фильм станет более подобающим завершением "Крестного отца" и "Крестного отца 2". Я благодарен Джиму Джианопулосу и Paramount за то, что они разрешили мне творчески переосмыслить свою работу", - рассказал режиссер.