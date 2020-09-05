Верка Сердючка выпустила первый за 12 лет альбом

Украинский музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выпустил новый альбом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет "Московский комсомолец".

Это первый диск шоумена за 12 лет. Мини-альбом "Sexy" состоит из четырех песен: "Sexy", "Swedish lullaby", "Disco kicks" и "Make it rain champagne" общей продолжительностью 13 минут.

Данилко заявил, что вернулся с композициями, которые "созданы, чтобы дарить слушателям свет в непростое и темное время".

Верка Сердючка рассказала об уходе со сцены в 2018 году, анонсировав свое последнее выступление.