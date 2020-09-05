Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера

Актеру Михаилу Ефремову грозит от шести до восьми лет колонии общего режима.

Об этом его адвокат Эльман Пашаев заявил телеканалу "Москва-24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что приговор артисту будет оглашен Пресненским судом Москвы 8 сентября. Обвинение просило для артиста 11 лет заключения в колонии строгого режима, объясняя такое требование тем, что исправление актера невозможно без изоляции от общества. Адвокат Ефремова в суде настаивал на том, чтобы не лишать его подопечного свободы и отправить актера отбывать срок "хотя бы в колонию-поселение".

По словам Пашаева, его подсудимый спокойно готовится к максимальному наказанию. "Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало", - сказал адвокат.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.