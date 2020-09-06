Netflix экранизирует мюзикл о принцессе Диане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Mirror.

Cтриминговый видеосервис потратит на экранизацию 112 миллионов фунтов стерлингов.

Премьера мюзикла была запланирована на март в Нью-Йорке, однако ее перенесли в связи с пандемией коронавируса. Теперь Netflix планирует записать представление на сцене театра и запустить трансляцию в 2021 году.

Мюзикл написан драматургом Джо Дипьетро и клавишником группы Bon Jovi Дэвидом Брайаном.

Ранее сообщалось о том, что герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл договорились о сотрудничестве с Netflix. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.

29 июля 1981 года Диана Френсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза. 28 августа 1996-го они развелись. После развода Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала со своим другом миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену подземного туннеля.