Наргиз резко высказалась в адрес Ефремова

Российская певица Наргиз Закирова резко высказалась в адрес обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова. Соответствующее заявление она сделала в эфире НТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметила, что испытывала жалость к артисту до начала судебных заседаний. По ее мнению, слушания перерастали в "не просто какой-то балаган".

Певица также обратила внимание на поведение Ефремова во время заседаний, на его высказывания в адрес потерпевших. Она добавила, что актер должен получить тюремный срок за произошедшее.

"А то, что он больной, - это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают", - заключила Наргиз.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.