https://news.day.az/showbiz/1268539.html Netflix показал кадры из нового фильма Дэвида Финчера «Манк»
Netflix показал кадры из нового фильма Дэвида Финчера «Манк»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера "Манк", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Манк" - это черно-белая картина, повествующая о сценаристе Хермане Манкевиче - авторе сценария фильма "Гражданин Кейн".
Действия в киноленте происходят в 1930-е годы. Главные роли в новом фильме сыграли Гэри Олдман и Аманда Сейфрид.
Известно, что сценарий "Манка" создал отец режиссера Джек Финчер. Фильм выйдет на Netflix текущей осенью.
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