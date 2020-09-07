Netflix показал кадры из нового фильма Дэвида Финчера «Манк»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера "Манк", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Манк" - это черно-белая картина, повествующая о сценаристе Хермане Манкевиче - авторе сценария фильма "Гражданин Кейн".

Действия в киноленте происходят в 1930-е годы. Главные роли в новом фильме сыграли Гэри Олдман и Аманда Сейфрид.

Известно, что сценарий "Манка" создал отец режиссера Джек Финчер. Фильм выйдет на Netflix текущей осенью.