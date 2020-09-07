https://news.day.az/showbiz/1268561.html Галкин и Пугачева ответили на слухи о разводе
Галкин и Пугачева ответили на слухи о разводе
Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева ответили на новые слухи о разводе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Instagram Галкина появилось веселое совместное фото с супругой. "Не дождетесь, сплетники", - подписал снимок Галкин.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Воспитывают двоих совместных детей - шестилетних близнецов Гарри и Лизу, которые в 2020 году пошли в первый класс.
Ранее на возможные проблемы в браке звезд в шоу "Ты не поверишь!" намекнули эстрадные исполнители Николай Басков и Филипп Киркоров.
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