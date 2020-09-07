Лала Азерташ уходит с ATV

Ведущая программы Xəbərlər на ATV Лала Азерташ покидает телеканал, на котором проработала много лет, сообщает Axşam.az.

Отмечается, что в ближайшие дни она начнет сотрудничество с телеканалом Xəzər.

Ранее Л.Азерташ приняла предложение, поступившее от главы Xəzər TV Мурада Дадашова.