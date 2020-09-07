https://news.day.az/showbiz/1268582.html Лала Азерташ уходит с ATV
Лала Азерташ уходит с ATV
Ведущая программы Xəbərlər на ATV Лала Азерташ покидает телеканал, на котором проработала много лет, сообщает Axşam.az.
Отмечается, что в ближайшие дни она начнет сотрудничество с телеканалом Xəzər.
Ранее Л.Азерташ приняла предложение, поступившее от главы Xəzər TV Мурада Дадашова.
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