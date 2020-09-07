Умер чешский лауреат премии «Оскар» Иржи Менцель

На 83-м году жизни скончался чешский режиссер, сценарист и продюсер Иржи Менцель, передает Day.Az со ссылкой на BURO247.ru. Точная причина смерти не названа.

Иржи Менцель являлся одним из главных представителей новой волны чешского кино 1960-х годов - наряду с Верой Хитиловой и Милошем Форманом. Его полнометражный режиссерский дебют "Поезда под пристальным наблюдением" был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Среди других картин Менцеля - "Я обслуживал английского короля". Также он снял одну из новелл кинопроекта "На десять минут старше: Виолончель".

В разное время Менцель был членом жюри кинофестивалей в Венеции, Москве и Шанхае. В 2013 году он получил почетную награду киносмотра в Торонто за карьерные достижения.