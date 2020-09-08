Роберт Дауни-младший больше не будет сниматься в фильмах вселенной Marvel

Роберт Дауни-младший заявил о своем уходе из киновселенной Marvel.

Как передает Day.Az со ссылкой на Glamour, об этом 55-летний актер рассказал в подкасте SmartLess.

Отвечая на вопрос журналиста о том, на какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, Роберт заявил, что все они уже закончены.

Слухи о том, что Дауни-младший больше не будет сотрудничать с Marvel, появились еще в начале года, когда актер уклонился от четкого ответа на вопрос, появится ли он в фильме "Черная вдова". Картина "Черная вдова" о шпионке Наташе Романофф, главную роль в которой исполнила Скарлетт Йоханссон, выходит в прокат 5 ноября.

Персонаж Дауни-младшего Тони Старк, также известный как Железный человек, был героем десяти фильмов киновселенной Marvel. Последний раз актер появился в образе Старка в заключительной картине о команде супергероев "Мстители: Финал" в 2019 году.