Ефремов выплатит 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП водителя

Суд взыскал с актера Михаила Ефремова 800 тыс. руб. компенсации старшему сыну погибшего после ДТП водителя Сергея Захарова, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иск удовлетворен частично - ранее Виталий Захаров требовал 7 млн 300 тыс. руб.

Артист признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов свою вину признал, 8 сентября ему вынесли приговор - 8 лет в колонии общего режима.