Ефремов отправится на карантин в СИЗО

Актер Михаил Ефремов после приговора будет помещен на карантин в следственном изоляторе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Сейчас Ефремов отправлен в один из столичных СИЗО. Там он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения. В СИЗО он будет находиться до вступления приговора в силу.

Артист признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов свою вину признал, 8 сентября ему вынесли приговор - 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.