Активисты из Гонконга, Таиланда и Тайваня призывают бойкотировать «Мулан»

В Азии активисты призывают бойкотировать картину "Мулан" и не ходить на его показы в кинотеатры - и запустили хэштег #BoycottMulan. Все из-за заявлений Лю Ифей - актрисы, которая исполнила в фильме главную роль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bazaar, призывы бойкотировать киноленту появились еще год назад. Летом 2019-го, во время протестных акций в Гонконге, в ходе которых из-за столкновений с полицией пострадали сотни человек, актриса сделала заявление. Она написала у себя на страничке в китайской социальной сети Weibo "Я поддерживаю полицию Гонконга. Теперь вы можете меня избить. Какой позор для Гонконга".

Кроме того, критику фильма вызвали съемки ленты на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в КНР. Он известен тем, что там особенно сильно ограничиваются права и свободы человека - за населением ведется слежка, а мусульман, проживающих в городе, арестовывают только по религиозным признакам.