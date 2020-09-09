Михаил Ефремов рассказал про условия своего заключения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Комсомольская правда".

Ефремова поместили в СИЗО №5 "Водник" на десять суток. Позднее актеру подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости.

"Претензий к условиям содержания не имеет. У него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай", - сообщил член ОНК Москвы Борис Клин, пришедший к Ефремову.

Актер сообщил, что в СИЗО его доставили в 16 часов. Врачи измерили ему давление и сняли электрокардиограмму. Ефремов поговорил с психологом и руководителем следственного изолятора, а также изучил правила внутреннего распорядка.

Как отметил Клин, артист выглядел спокойным. Ефремов поужинал вареной селедкой с пюре. "Меня это не пугает, нормальное питание", - процитировал Михаила Олеговича правозащитник.