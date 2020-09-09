Объявлены новые критерии для получения премии "Оскар"

Претендентам на премию Оскар придется адаптировать свое творчество к новой этике.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, американская киноакадемия сегодня опубликовала новые требования к фильмам, которые планируют выдвигать на конкурс.

Влияние движение Black Lives Matter проходит здесь красной нитью. Теперь не менее двух актеров, исполняющих главные роли, должны быть не белыми. Кроме того, минимум треть всего актерского состава должна состоять из женщин или из представителей сексуальных меньшинств. Также важно, чтобы тема фильма касалась проблем этих двух групп населения.

Новые стандарты начнут действовать с 2024 года.