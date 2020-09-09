Jony и Elman стали первыми артистами, снявшими клип в Третьяковской галерее в Москве

Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения - Jony (Джахид Гусейнли) и Elman (Эльман Зейналов) стали первыми артистами, снявшими музыкальный видеоролик в стенах Третьяковской галереи (Москва),

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на телеканал ЖАРА TV.

Видеоролик подготовлен в рамках премьеры единственной музыкальной премии 2020 года в digital-формате - "Жара Music Awards".

Зрителям был представлен уникальный фильм-концерт с оригинальными номерами, снятыми на песни победителей в разных неповторимых местах - съемки проходили в Третьяковской галерее, Океанариуме (со сценами в огромном аквариуме с рыбами) и на других знаковых площадках.

В стенах Третьяковской галереи был снят номер с участием артистов музыкального лейбла RAAVA Music, в состав которого входят Jony, Elman, а также исполнители Andro и Gafur. По сообщению телеканала ЖАРА TV, ролик с участием Jony, Elmanа, Andro и Gafurа стал первым в истории клипом, снятым в стенах Третьяковской галереи.

Jony​ - проживающий в Москве исполнитель, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года Jony стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM.

Elman родился в городе Сумгайыт (Азербайджан). Выпускник Ростовского государственного университета путей сообщения. Карьеру певца начал в 2017 году, приняв участие в "Новой Фабрике звёзд" на телеканале Муз-ТВ. За эти годы певец записал несколько синглов и снял на них клипы. Является основателем лейбла RAAVA Music (артисты: Andro, Jony, Gafur). Также принимал участие в озвучке мультфильма "Кролик Питер".