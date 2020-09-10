Дженнифер Лопес показала семейное фото с детьми и женихом

Дженнифер Лопес, которая анонсировала запуск собственного бренда косметики, поделилась с поклонниками новой фотографией своей семьи. На снимке, который певица опубликовала в Instagram-аккаунте, она позирует с Алексом Родригесом у высокого дерева, на ветках которого сидят ее дети, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Желаем всем мира и любви", - коротко подписала кадр Джей Ло.

На Дженнифер белое платье с вышитыми цветами и высокие сапоги на толстом каблуке. Ее будущий муж надел белую рубашку и белые брюки.

На своей странице в Instagram Алекс Родригес также разместил похожее фото, где Лопес уже сидит на дереве вместе с сыном и дочками.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отложили свадьбу из-за коронавирусной пандемии. Они хотели пожениться летом 2020 года, но вирус внес коррективы в их планы. Несмотря на это, пара все же намерена пожениться.