https://news.day.az/showbiz/1269553.html Умер музыкант Рональд Белл
Умер музыкант Рональд Белл
Скончался музыкант и композитор Рональд Белл, сообщает Variety со ссылкой на жену и агента артиста Тиа Синклер Белл.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, один из основателей фанк-группы Kool & the Gang умер на 69-м году жизни в своем доме на Американских Виргинских островах.
Причина смерти не раскрывается. У музыканта остались 10 детей и внуки.
Белл основал группу Kool & The Gang вместе с братом Робертом. В 1978 году коллектив получил "Грэмми" в 1978 году за музыку к фильму "Лихорадка субботним вечером", куда вошла их песня Open Sesame. Также музыка Kool & the Gang звучала в фильмах "Криминальное чтиво" и "Рокки".
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