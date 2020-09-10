Умер музыкант Рональд Белл

Скончался музыкант и композитор Рональд Белл, сообщает Variety со ссылкой на жену и агента артиста Тиа Синклер Белл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, один из основателей фанк-группы Kool & the Gang умер на 69-м году жизни в своем доме на Американских Виргинских островах.

Причина смерти не раскрывается. У музыканта остались 10 детей и внуки.

Белл основал группу Kool & The Gang вместе с братом Робертом. В 1978 году коллектив получил "Грэмми" в 1978 году за музыку к фильму "Лихорадка субботним вечером", куда вошла их песня Open Sesame. Также музыка Kool & the Gang звучала в фильмах "Криминальное чтиво" и "Рокки".