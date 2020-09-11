Адвокат Ефремова рассказал, кто подставил актера

Адвокат Эльман Пашаев в интервью "Москве 24" заявил, что актера Михаила Ефремова подставил человек из его близкого окружения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам защитника, некий мужчина, выступавший в суде, попросил артиста признать вину, пообещав, что за этого "ничего не будет".

Пашаев отметил, что долго уговаривал Ефремова отказаться от этого решения.

"Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули", - сказал адвокат.

Он также заявил, что признание вины Ефремовым было бесполезным.

Пашаев представлял интересы Ефремова в деле о смертельном ДТП. Актера осудили на 8 лет колонии общего режима.