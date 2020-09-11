Эминем получил угрозу расправы от бездомного, прокравшегося в его дом

Бездомный пробрался в дом репера Эминема в Клинтон Тауншип (штат Мичиган) и угрожал убить его, пишет Detroit Press Free.

Как передает Day.az с ссылкой на Mk.ru, это произошло в апреле, однако известно о происшествии стало только сейчас - после предварительного судебного слушания по делу Мэттью Дэвида Хьюза, которому предъявлены обвинения в незаконном вторжении в дом и порче имущества. Показания в суде дал полицейский, приехавший по вызову в дом исполнителя.

Музыкант сообщил правоохранителю, что 5 апреля проснулся у себя дома и увидел незнакомца, которого сначала принял за своего племянника. Репер задал вопрос мужчине, что он тут делает, на что тот ответил, что пришёл убить его. Эминем не испугался и выпроводил нежданного гостя, проведя через несколько комнат, сдал охране.

Полиция прибыла на вызов и обнаружила на месте драку между злоумышленником и охранником исполнителя. Оружия при себе у мужчины не было. Позже стало известно, что в особняк он пролез, разбив окно кирпичом. Нарушитель был задержан, ему назначен залог в размере $50 тыс., который он не смог выплатить.

Адвокат, назначенный Хьюзу судом, полагает, что у его клиента может быть психическое заболевание. Следующее заседание суда назначено на 28 сентября.