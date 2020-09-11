https://news.day.az/showbiz/1269812.html Режиссер «Ворониных» показал последние съемки Бориса Клюева - ВИДЕО
Режиссер «Ворониных» показал последние съемки Бориса Клюева - ВИДЕО
Режиссер ситкома "Воронины" Александр Жигалкин показал в Instagram последние съемки актера Бориса Клюева, игравшего в сериале одну из главных ролей.
Как передает Day.az с ссылкой на Gazeta.ru, последний съемочный день сериала проходил в Сочи. "Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его сегодня", - написал он.
Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет после долгой болезни.
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