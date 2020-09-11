Режиссер «Ворониных» показал последние съемки Бориса Клюева

Режиссер ситкома "Воронины" Александр Жигалкин показал в Instagram последние съемки актера Бориса Клюева, игравшего в сериале одну из главных ролей.

Как передает Day.az с ссылкой на Gazeta.ru, последний съемочный день сериала проходил в Сочи. "Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его сегодня", - написал он.

Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет после долгой болезни.