Мэрилин Мэнсон выпустил новый альбом

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил одиннадцатый студийный альбом We Are Chaos, передает Billboard.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам Мэнсона, на создание диска его вдохновила современность. "Когда я слушаю We Are Chaos сейчас, кажется, что он записан вчера, будто мир повторяет себя, как обычно, будто титульный трек и все истории пишутся сейчас", - делился Мэнсон в апреле 2020 года.

Это первый студийный альбом Мэрилина Мэнсона за три года. В альбоме 10 треков.