В тайном доме Рианны предложили пожить за рекордную сумму

Певица Рианна, которая тайно жила в Лондоне два с половиной года, снимала старинный особняк в районе Сент-Джонс-Вуд. Теперь в доме предлагают пожить за рекордную сумму - 32 миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Историческое здание построили в 1844 году. Это единственная работа архитектора Твентимена в этом районе, сохранившаяся до нынешних времен, - остальные были разрушены или переделаны.

Рианна снимала особняк, находившись в Лондоне инкогнито. Только в 2019 году году певица случайно оговорилась в интервью, что считает Великобританию своим домом, раскрыв таким образом местонахождение.

В доме есть восемь спален, тренажерный зал, шесть ванных комнат, медиазал, а также два этажа, полностью выделенные для развлечений. Помещения обставлены мебелью, которой пользовалась сама Рианна. Имеется специальный гостевой лифт. На прилегающей к особняку территории есть огромный ландшафтный парк и парковка на 10 автомобилей.

По словам риелторов, недвижимость является одним из ключевых объектов на рынке в данном районе. Дом идеально подойдет для крупного игрока в музыкальной индустрии, влиятельного политика или магната.