Назван победитель Венецианского кинофестиваля 2020

Фильм "Дорогие товарищи" режиссера Андрея Кончаловского удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Церемония награждения проходит на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо.

Режиссер со сцены поблагодарил жюри фестиваля за награду, а также свою жену Юлию Высоцкую, которая сыграла главную роль в картине. Также он выразил благодарность всем, кто помогал в создании картины.

"Дорогие товарищи" - российский исторический художественный фильм, который посвящен событиям 1962 года, известным как "Новочеркасский расстрел". Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки фильма проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина выйдет в ноябре 2020 года.

Андрей Кончаловский - киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР. Ранее он уже был удостоен двух премий "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля: в 2014 году - за "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", в 2016 - за картину "Рай".

77-й Венецианский кинофестиваль проходил со 2 по 12 сентября.