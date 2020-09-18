Звезда «Игры престолов» рассказала о своей главной проблеме на съемках

Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в сериале "Игра престолов", рассказала о главной проблеме, которую она испытывала во время съемок и с которой была счастлива попрощаться после их завершения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам 23-летней актрисы, сложнее всего ей было во время съемок на открытом воздухе при дождливой погоде. Поэтому ей часто приходилось мириться с мокрыми ногами во время работы. "Это было самое худшее", - добавила Мэйси Уильямс.

Также она рассказала, что ей было каждый год приятно возвращаться на съемки сериала в Белфаст, где снимались многие сцены "Игры престолов".