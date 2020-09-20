У Джигурды заподозрили расстройство личности

У актера Никиты Джигурды заподозрили расстройство личности после того, как он со скандалом покинул студию программы "Секрет на миллион". Об этом сообщает НТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач-психиатр отметил, что актер ведет себя демонстративно и не воспринимает мнение других. По его мнению, такое поведение не является нормальным. "Психопат всегда прав", - констатировал он.

Специалист предположил, что у актера может быть пограничное расстройство личности. "Всегда очень зыбкая грань между эпатажем и заболеванием", - заключил он. Он отметил, что Джигурда ранее имел опыт госпитализации в психиатрическую клинику, и посоветовал ему пройти обследование.

В сентябре Джигурду выгнали из студии программы "Пусть говорят". Актер утверждал, что артиста Михаила Ефремова не было за рулем во время смертельного ДТП в центре Москвы.