«Эмми» за лучшую драматическую роль получила Зендая

Американская актриса Зендая получила премию "Эмми" как "Лучшая драматическая актриса". Трансляцию 72-й церемонии вручения ведет канал ABC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, aктриса получила статуэтку за главную роль в сериале "Эйфория".

В свою очередь, приз за "Лучшую мужскую роль" получил актер Джереми Стронг. Он стал победителем в номинации благодаря сериалу "Наследники", который был признан "Лучшим драматическим сериалом".