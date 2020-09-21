https://news.day.az/showbiz/1272501.html «Эмми» за лучшую драматическую роль получила Зендая
«Эмми» за лучшую драматическую роль получила Зендая
Американская актриса Зендая получила премию "Эмми" как "Лучшая драматическая актриса". Трансляцию 72-й церемонии вручения ведет канал ABC.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, aктриса получила статуэтку за главную роль в сериале "Эйфория".
В свою очередь, приз за "Лучшую мужскую роль" получил актер Джереми Стронг. Он стал победителем в номинации благодаря сериалу "Наследники", который был признан "Лучшим драматическим сериалом".
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