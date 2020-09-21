https://news.day.az/showbiz/1272508.html Назван лучший комедийный сериал по версии премии «Эмми»
Назван лучший комедийный сериал по версии премии «Эмми»
На церемонии вручения премии американской телеакадемии "Эмми" приз в номинации "Лучший комедийный сериал" получила работа "Шиттс Крик". Трансляция мероприятия ведется в эфире ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также приз в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" получила актриса "Шиттс Крик" Кэтрин О'Хара.
Вместе с ней статуэтку вручили ее коллеге Юджину Леви как "Лучшему актеру в комедийном сериале".
В Лос-Анджелесе проходит 72-я церемония вручения наград премии "Эмми".
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