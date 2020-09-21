Назван актер, сыграющий нового Джеймса Бонда

Новым агентом 007 может стать голливудский актер Том Харди. Он сменит "на посту" британца Дэниела Крейга. Харди успешно прошел прослушивание еще в июне и его, якобы, уже утвердили на эту роль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом пишет The Vulcan Reporter.

Фильм "Не время умирать" - пятая и последняя картина бондианы с участием Дэниела Крейга.

43-летний Харди станет седьмым актером, исполнявшим роль знаменитого шпиона после Шона Коннери, Джорджа Лазенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниэла Крэйга.

Напомним, что с 1954 по 2015 год вышло 24 фильма об агенте 007.

Том Харди - звезда фильмов Стюарт: Прошлая жизнь, Веном, Дюнкерк, Лицо со шрамом, Выживший, Острые козырьки.