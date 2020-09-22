Телерейтинги церемонии вручения Emmy установили исторический антирекорд

Телерейтинги 72-й церемонии присуждения телевизионной премии Emmy оказались худшими за всю ее историю. Такие оценки исследовательской компании Nielsen приводит телекомпания CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно предварительным подсчетам Nielsen, церемонию вручения премии посмотрели в воскресенье вечером 5,1 млн американских телезрителей. По оценкам компании, рейтинги мероприятия оказались на 14% ниже прошлогодних и установили антирекорд по количеству зрителей за всю историю Emmy.

Ежегодная церемония из-за пандемии коронавируса нового типа впервые проходила в виртуальном режиме, практически в пустом зале комплекса "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). CNBC подчеркивает, что матч команд североамериканской Национальной футбольной лиги "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Сиэтл Сихокс", проходивший одновременно с церемонией вручения Emmy, посмотрели 12,2 млн человек.

Сериалы "Хранители" (Watchmen, 2019), "Шиттс Крик" (Schitt's Creek, 2015-2020) и "Наследники" (Succession, 2018) стали обладателями Emmy в основных номинациях. Они претендовали на награды в 26, 15 и семи номинациях соответственно. В итоге победа им досталась в четырех, семи и четырех номинациях. Они завоевали Emmy как лучшие короткий, комедийный и драматический сериалы.

Премия присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Emmy подразделяется на ряд самостоятельных премий - за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, спортивные, новостные и документальные программы. Церемонии их вручения проводятся ежегодно, но в разные месяцы. Награда за вечерние передачи является наиболее популярной из всех Emmy.